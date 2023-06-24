Чем подкормить редис и свеклу, чтобы получить щедрый урожай

Редис и свекла нуждаются в подкормке и уходе. Также благодаря правильным удобрениям можно изменить вкус овощей и получить обильный урожай.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Дача. Сад и огород". Там посоветовали приготовить самостоятельно подкормочные средства.

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Если слишком много развилось листиков, то в почве избыток азота. Такую ситуацию исправит 1,5 ст. золы, разбавленных на 10 л воды. Все нужно разливать в почву в течение 5 дней.

В случае нехватки азота поможет мочевина. На 10 л воды влейте 1 ч. ложку мочевины. Подлейте землю один раз, этого будет достаточно.

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Чтобы редис и свекла были слаще, нужно подкормить солью. На 10 л воды используйте 1-2 ст. ложки соли. Такой раствор не засолит землю, а овощи будут наоборот слаще.

Если же редис вырос горькой, то столовую ложку соли разведите в литрах чистой воды. В этот раствор на пол часа закиньте редис. После этого промойте чистой водой и готовьте салат, или потребляйте просто.

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