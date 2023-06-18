Четыре способа приготовить натуральное средство от тли с пищевой содой

В огороде и в цветнике часто могут поселяться вредители и различные насекомые, которые распространяют болезни на растения. Избавиться от некоторых из них поможет пищевая сода и другие натуральные средства.

Издание Sante Plus рассказало, как быстро выгнать тлю из своего сада или огорода. Эти насекомые сосут и пережевывают стебли и листья растений и наносят им серьезные повреждения.

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1. Пищевая сода, оливковое масло и средство для мытья посуды

Для борьбы с тлей приготовьте раствор натурального бикарбоната.

Ингредиенты:

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½ чайной ложки пищевой соды;

2 стакана теплой воды;

⅔ стакана оливкового масла;

4-5 капель жидкости для мытья посуды.

Соедините все ингредиенты и перемешайте равномерно. Возьмите пульверизатор и налейте туда вышедший раствор. Перед тем, как опрыскивать растение, его нужно встряхнуть, чтобы полезные насекомые и насекомые-опылители упали или улетели.

Тля же прилипает к растению. Поэтому опрыскивайте растение, чтобы отпугнуть не только тлей, но и клещей и белокрылок.

2. Пищевая сода

Пищевая сода сама по себе является хорошим репеллентом против ряда насекомых, в частности муравьев, тараканов, улиток и улиток. Обильно посыпьте садовую почву пищевой содой, дорожки и вокруг пораженных растений. Используйте просеиватель муки, чтобы равномерно насыпать.

Также пищевую соду можно распылить непосредственно на проблемных насекомых, чтобы их уничтожить. Помните, что возделывать можно изредка и в небольших количествах.

Для листовой зелени, такой как капуста и салат, часто становящиеся жертвами червей и гусениц, посыпьте смесью из пищевой соды и муки (взять в равных количествах).

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3. Горчичное масло и пищевая сода

Вот еще один домашний рецепт, как приготовить натуральное бикарбонатное средство против тли, чтобы позаботиться о ваших растениях.

Ингредиенты:

1 столовая ложка пищевой соды;

⅓ стакана горчичного масла.

Смешайте пищевую соду и горчичное масло, храните смесь в закрытом контейнере с маркировкой. Для использования смешайте две чайные ложки смеси с четырьмя стаканами воды. Налейте раствор в пульверизатор и опрыскивайте все уголки сада, дорожки и вокруг растений. Никогда не опрыскивайте растения прямо!

4. Пищевая сода, масло немое, кастильское мыло

Масло немое в сочетании с пищевой содой является хорошей комбинацией против вредителей. Чтобы сделать натуральное средство от тли с бикарбонатом, следуйте инструкциям:

Ингредиенты:

Около 4 л воды;

2 столовые ложки масла немая;

1 столовая ложка кастильского мыла;

2 чайные ложки пищевой соды.

Пошаговый рецепт приготовления:

1. Смешайте ингредиенты и заполните распылитель.

2. Опрыскивайте растения натуральным бикарбонатным раствором против тли. Но не делайте этого в солнечный день, чтобы не сжечь листву.

Помимо уничтожения насекомых, пищевая сода оставляет щелочной осадок на поверхности растений, что, безусловно, не способствует росту спор грибка.

Заметим, что домашние инсектициды из пищевой соды следует использовать в сухие, пасмурные или пасмурные дни. Таким образом, растения не обезвоживаются и не обгорают на солнце.

Гидрокарбонат натрия растворим в воде. Избегайте опрыскивания растений в дождливую погоду.

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