Два способа, как использовать волосы для подкормки комнатных растений

Для здорового роста комнатным растениям требуются питательные вещества. Отсюда важность их удобрения, особенно в период их роста.

Вы можете использовать свои волосы как натуральное удобрение, питающее растения. О двух способах его использования рассказало издание Sante Plus.

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Теперь вы можете не выбрасывать волосы, которые остались на расческе после расчесывания, а отдать их своим домашним растениям. Это связано с тем, что волосы богаты полезными растениями питательными веществами, в частности азотом. Он способствует росту растений и помогает им производить новые ткани.

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Вы можете удобрять растения в горшках с помощью волос двумя разными способами.

1. Использование волос как удобрения с медленным высвобождением

Этот метод предполагает непосредственное закапывание пучка волос, который вы найдете на гребешке, в почву ваших растений в горшках. Поскольку волосы разлагаются долго, рекомендуется размещать их под растениями с длительным жизненным циклом, чтобы они могли медленно высвобождать азот и серу. Это особенно касается лука, лука-порея, тыквы или даже репы.

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2. Использование волос для обогащения компоста

Второй метод – смешать волосы с компостом, который вы добавляете в свои комнатные растения. Компост, состоящий из растительных отходов и органических веществ, также хорошее удобрение. Он должен состоять из одной части углеродсодержащих материалов, таких как опавшие листья, и двух частей азотистых отходов, таких как фруктовая кожура или обрезка овощей. Волосы, богатые азотом и белоком, являются органическим материалом, который можно добавлять в компост, чтобы обогатить его азотистыми материалами.

Обратите внимание, что вы не должны удобрять свои растения с крашеными или химически обработанными волосами. Ваши растения действительно могут поглощать химические вещества, содержащиеся в ваших волосах.

Кроме этого, волосы – хороший репеллент от кротов, зайцев или оленей. Вы можете использовать их в своем огороде или у подножия фруктовых деревьев.

Напомним, что есть комнатные растения, которые не нуждаются в горшках с дренажом и легко ухаживают.

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