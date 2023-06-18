Два способи, як використати волосся для підживлення кімнатних рослин

Для здорового зростання кімнатним рослинам потрібні поживні речовини. Звідси важливість їх добрива, особливо у період їхнього зростання.

Ви можете використати своє волосся як натуральне добриво, що живитиме рослини. Про два способи його використання розповіло видання Sante Plus.

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Тепер ви можете не викидати волосся, яке залишилося на гребінці після розчісування, а віддати його своїм хатнім рослинам. Це пов'язано з тим, що волосся багате на корисні для рослин поживні речовини, зокрема азот. Він сприяє росту рослин та допомагає їм виробляти нові тканини.

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Ви можете удобрювати рослини у горщиках за допомогою волосся двома різними способами.

1. Використання волосся як добрива з повільним вивільненням

Цей метод передбачає безпосереднє закопування пучка волосся, який ви знайдете на гребінці, в ґрунт ваших рослин у горщиках. Оскільки волосся розкладається довго, рекомендується розміщувати його під рослинами з тривалим життєвим циклом, щоб воно могло повільно вивільняти азот і сірку. Це особливо стосується цибулі, цибулі-порею, гарбуза або навіть ріпи.

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2. Використання волосся для збагачення компосту

Другий метод – змішати волосся з компостом, який ви додаєте до своїх кімнатних рослин. Компост, що складається з рослинних відходів та органічних речовин, також є гарним добривом. Він повинен складатися з однієї частини вуглецевмісних матеріалів, таких як опале листя, і двох частин азотистих відходів, таких як фруктова шкірка або обрізання овочів. Волосся, багате на азот і білок, є органічним матеріалом, який можна додавати в компост, щоб збагатити його азотистими матеріалами.

Зверніть увагу, що ви не повинні удобрювати свої рослини з фарбованим або хімічно обробленим волоссям. Ваші рослини дійсно можуть поглинати хімічні речовини, що містяться у вашому волоссі.

Крім цього, волосся – гарний репелент від кротів, зайців чи оленів. Ви можете використовувати їх у своєму городі або біля підніжжя фруктових дерев.

Нагадаємо, що є кімнатні рослини, які не потребують горщиків з дренажем та легко доглядаються.

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