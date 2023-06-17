Як удобрювати рослини на городі прокислим молоком: корисний лайфхак

Прокисле молоко може використовуватися як природне добриво для різних видів рослин, таких як огірки, помідори, капуста, картопля, квіти та інші.

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У прокислому молоці містяться корисні бактерії, які сприяють збагаченню ґрунту кальцієм та азотом, а також поліпшують його структуру.

Щоб отримати добриво з прокислого молока, потрібно його розвести з водою в співвідношенні 1:10, а також додати краплю йоду і трохи води. Цю отриману розчину слід поливати рослини під корінням раз на два тижні.

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Також можна зробити засіб з прокислого молока і дріжджів (1 л молока + 10 г дріжджів + 10 л води) і застосовувати його як пестицид проти шкідників. Для цього потрібно обприскувати рослини цим розчином раз на тиждень.

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