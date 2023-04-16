Як зробити пастку для комарів з пластикової пляшки: корисний лайфхак

З приходом теплої пори року, у квартирах часто можуть з'являтися непрошені гості – комахи, які літають у відкриті вікна. Особливо надокучливі бувають комарі, які, крім дискомфорту від їх укусів, можуть бути також переносниками різних захворювань.

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Щоб боротися з цими неприємностями, існують різні комерційні засоби – аерозолі, пластини з інсектицидами тощо. Однак, чому б не скористатися безпечними та економними засобами, які можна зробити вдома?

Одним з таких засобів є пастка для комарів, яку можна виготовити зі звичайної пластикової пляшки. Процес виготовлення цієї пастки досить простий. Спочатку, потрібно відрізати верхню частину пляшки, а цю "воронку" відкласти на потім. Далі, в нижню частину пляшки, вам знадобляться цукровий пісок (2 столові ложки) та сухі дріжджі (1/4 чайної ложки), які потрібно залити водою. Потім, вам треба встановити відрізану воронку у верхню частину пляшки таким чином, щоб її шийка була спрямована донизу.

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Цей простий пристрій працює наступним чином. Відомо, що комарів приваблює теплий вуглекислий газ, який виділяється під час дихання людини. За допомогою дріжджів та цукру в пастці створюється атмосфера, що імітує виділення цього газу. Комахи, "обдурені" цим запахом, літають в пастку, але вже не можуть знайти вихід, застрягаючи в пластиковій пляшці. Вміст пляшки треба буде оновлювати раз на тиждень.

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