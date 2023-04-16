Как сделать ловушку для комаров из пластиковой бутылки: полезный лайфхак

С приходом теплого времени года, в квартирах часто могут появляться непрошеные гости – насекомые, летающие в открытые окна. Особенно надоедливые бывают комары, которые кроме дискомфорта от их укусов могут быть также переносчиками различных заболеваний.

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Чтобы бороться с этими неприятностями, существуют разные коммерческие средства – аэрозоли, пластины с инсектицидами и т.д. Однако почему бы не воспользоваться безопасными и экономными средствами, которые можно сделать дома?

Одним из таких средств является ловушка для комаров, которую можно изготовить из обычной пластиковой бутылки. Процесс изготовления этой ловушки достаточно прост. Сначала нужно отрезать верхнюю часть бутылки, а эту "воронку" отложить на потом. Далее, в нижнюю часть бутылки вам понадобятся сахарный песок (2 столовые ложки) и сухие дрожжи (1/4 чайной ложки), которые нужно залить водой. Затем вам нужно установить отрезанную воронку в верхнюю часть бутылки таким образом, чтобы ее шейка была направлена вниз.

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Это простое устройство работает следующим образом. Известно, что комаров привлекает теплый углекислый газ, выделяющийся при дыхании человека. С помощью дрожжей и сахара в ловушке создается атмосфера, имитирующая выделение этого газа. Насекомые, обманутые этим запахом, летают в ловушку, но уже не могут найти выход, застрявая в пластиковой бутылке. Содержимое бутылки нужно будет обновлять раз в неделю.

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