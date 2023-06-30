Як зробити водостійкий макіяж на пляж та у басейн, щоб тримався весь день

Збираєтесь на пляж або у басейн та хочете виглядати неперевершено і навіть, якщо вода потрапить на обличчя, не боятись, що туш потече? Для цього вам знадобиться створення водостійкого макіяжу. Як його зробити, підкаже UaPortal.

Перед нанесенням макіяжу переконайтесь, що шкіра максимально очищена та зволожена.

Як зробити водостійкий макіяж

Вибирайте суху косметику.

Рідка текстура дуже швидко пливе від намокання, тому зверніть увагу на сухі продукти, особливо тіні та олівець.

Обирайте водостійку косметику

Якщо косметика водостійка, її текстура значення немає. Зараз на ринку є величезний вибір водостійкої косметики на будь-який смак та гаманець.

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Обирайте нейтральні відтінки

У разі, якщо вони навіть попливуть, це буде не так помітно, як з темнішими відтінками.

Відмовтеся від щільного тонального крему

У басейн краще наносити легкі СС або ВВ-креми, які вирівняють тон та не скочуватимуться з обличчя. Використовуйте безбарвну пудру для матовості. Додайте трохи рум'ян і бронзера на вилиці – і водостійкий макіяж готовий.

Використовуйте пудрову основу

Замість основи наносьте легкий шар пудри або дитячої присипки: так макіяж буде триматися краще.

Використовуйте пудру для вій

Перед нанесенням туші, промалюйте вії пудрою. Не беріть багато пудри. Після чого, нанесіть туш.

Профарбовуйте тільки верхні вії

Якщо збираєтесь у басейн чи на пляж, фарбуйте лише верхні вії.

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Використовуй бальзами для губ

Збираючись на пляж, зупиніть свій вибір на бальзамі для губ. Він зволожить губи. Також, можна використати тінт, який надасть губам яскравості та не змиється.

Запасіться фіксуючим спреєм

Він не дозволить макіяжу поплити.

Не використовуйте олівець для брів

Зупиніть свій вибір на засобах на пудровій основі.

Нагадаємо, ми вже писали про антитренди в макіяжі.

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