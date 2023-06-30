Как сделать водостойкий макияж на пляж и бассейн, чтобы держался весь день

Собираетесь на пляж или в бассейн и хотите выглядеть непревзойденно и даже если вода попадет на лицо, не бояться, что тушь потечет? Для этого вам понадобится создание водостойкого макияжа. Как его сделать подскажет UaPortal.

Перед нанесением макияжа убедитесь, что кожа максимально очищена и увлажнена.

Как сделать водостойкий макияж

Выбирайте сухую косметику.

Жидкая текстура быстро плывет от намокания, поэтому обратите внимание на сухие продукты, особенно тени и карандаш.

Выбирайте водостойкую косметику

Если косметика водостойкая, ее текстура не имеет значения. Сейчас на рынке есть огромный выбор водостойкой косметики на любой вкус и кошелек.

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Выбирайте нейтральные оттенки

В случае, если они даже поплывут, это будет не столь заметно, как с более темными оттенками.

Откажитесь от плотного тонального крема

В бассейн лучше наносить легкие СС или ВВ-кремы, которые выровняют тон и не скатываются с лица. Используйте бесцветную пудру для матовости. Добавьте немного румян и бронзера на скулы – и водостойкий макияж готов.

Используйте пудровое основание

Вместо основания наносите легкий слой пудры или детской присыпки: так макияж будет держаться лучше.

Используйте пудру для ресниц

Перед нанесением туши прорисуйте ресницы пудрой. Не берите много пудры. После чего нанесите тушь.

Прокрашивайте только верхние ресницы

Если собираетесь в бассейн или на пляж, окрашивайте только верхние ресницы.

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Используй бальзамы для губ

Собираясь на пляж, остановите свой выбор на бальзаме для губ. Он увлажнит губы. Также можно использовать тинт, который придаст губам яркости и не смоется.

Запаситесь фиксирующим спреем

Он не позволит макияжу поплыть.

Не используйте карандаш для бровей

Остановите выбор на средствах на пудровой основе.

Напомним, мы уже писали об антитрендах в макияже.

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