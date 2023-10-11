Як заощадити гроші на водопостачанні: поради від фахівців

Зараз, коли ціни на товари та послуги ростуть, багато українців шукають способи балансування свого бюджету, а одним із ефективних методів є зменшення витрат, зокрема, на комунальні послуги.

Електроенергія стала дорожчою, і тепер багато людей думають про те, як зменшити споживання води вдома. Це не тільки може заощадити кошти, але й сприяти економії природних ресурсів, пише сайт vsim.ua.

Читайте також: Як заощаджувати гроші у квартирі з кондиціонером

Перш за все, давайте розглянемо кілька звичайних способів зекономити воду, які пов'язані зі звичками використання:

Захоплюйте крани: Важливо відремонтувати пошкоджені крани. Якщо кран капає, втрати води можуть сягати 24 літрів на добу. Використовуйте душ замість ванни: Під час душу витрачається менше води порівняно з ванною. Закривайте кран під час чищення зубів: Це може заощадити значну кількість води. Максимально завантажуйте посудомийну та пральну машини: Вони ефективніші, коли їх завантажують на повну ємність. Вимикайте кран під час ручного миття посуду: Воду можна економити, не тримаючи кран відкритим, коли він не використовується, а також не використовуючи надмірно велику кількість води. Користуйтеся мискою під час миття овочів та фруктів: Вода, яка залишилася від миття, може бути використана для поливу рослин. Використовуйте дощову воду для поливу на заміських ділянках: Це може значно зекономити воду з водопроводу.

Крім звичайних порад, існують і більш складні способи економії води, які можуть потребувати витрат, але з часом окупляться:

Перевірте сантехніку: Варто перевірити всю сантехніку на наявність протікань та відремонтувати її, оскільки навіть невеликі протікання можуть втратити значну кількість води. Встановіть унітаз з двома режимами зливу: Це дозволить вам економити воду при сантехнічних роботах. Встановіть розсіювачі-аератори на кранах: Вони надають такий же струмінь води, але зменшують витрати. Використовуйте посудомийну машину: Це може зменшити споживання води до 10 разів порівняно з ручним миттям посуду. Встановіть лічильник на воду: Він дозволить платити лише за реально використану воду, що може зекономити витрати.

Важливо відзначити, що наявність лічильника може допомогти ефективніше керувати витратами на воду, оскільки плата нараховується тільки за спожиті літри. В іншому випадку, ви можете платити за витрати, встановлені на підставі норм споживання, які можуть бути вищими, ніж ваші фактичні потреби.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як ефективно заощаджувати гроші та накопичити на мрію.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!