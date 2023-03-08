Як заощадити на комуналці навесні: корисні поради

Весна – це пора року, коли багато людей задумується про те, як економити на комунальних послугах. Зі зміною погоди, змінюються і потреби в енергії, воді та газі. Існує кілька способів, які можуть допомогти вам знизити рахунки за комунальні послуги весною.

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Як зекономити на комунальних платежах навесні

Регулюйте опалення. Навесні температура зовнішнього повітря підвищується, тому температуру в кімнатах можна знизити та зменшити режим опалення. Якщо вам все ще треба додаткове опалення, використовуйте електричні обігрівачі або теплові пушки. Вони мають менші витрати енергії, ніж центральне опалення; Користуйтесь природним світлом. Весною дні стають довшими, і ви можете скористатися природним світлом, а не використовувати штучні джерела освітлення. Якщо ви маєте можливість, встановіть вікна більшого розміру, щоб пропускати більше світла. Крім того, збереження енергії можна досягти, замінивши лампочки на LED-лампи, які мають меншу потужність та довший термін служби; Використовуйте економні прилади. Коли приходить час покупки нової техніки, вибирайте ті, що мають клас енергоефективності А або В. Такі пристрої забезпечують максимальну енергоефективність та допоможуть зменшити витрати на електроенергію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2023 році змінились правила виплати пільг на оплату комунальних послуг.

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