Субсидія в Україні: що змінилося у 2023 роціта як виплачуватимуть пільги на оплату комуналки

Правила виплати пільг на оплату комунальних послуг в Україні оновлено від січня 2023 року. Зокрема змінилися правила призначення житлової субсидії.

Наразі цими справами займається Пенсійний фонд України, а кошти видаватимуться в готівковій формі. Тому чимало українців цікавляться, як же ж буде відбуватися виплата пільги на комунальні послуги.

Про це повідомила пресслужба ПФУ з посиланням на постанову Кабінету Міністрів України від 17.04.2019 № 373 "Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання у грошовій формі".

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Пенсійний фонд перерахує кошти на рахунки для виплати на оплату тим отримувачам субсидії, які до грудня 2022 року вже отримували відповідні пільги в готівковій формі, а також зверненим за наданням виплати. Це залежить від способу виплати, який обрав одержувач пільги.

Пенсіонерам, які до грудня 2022 року отримували пільги у грошовій безготівковій формі, будуть здійсненні виплати шляхом перерахування коштів на їхні пенсійні рахунки в тих банках, де вони отримують пенсію. Або це можливо через відділення АТ "Укрпошта", якщо пенсіонер таким чином отримує виплати.

Якщо українці отримували пільги в грошові безготівковій формі до грудня 2022 року, але не є пенсіонерами, то гроші будуть перераховані на їхні поточні рахунки. Їх ПФУ відкриває в АТ "Ощадбанк". Органи Пенсійного фонду мають повідомити пільговика про відкриття такого рахунку.

Для отримання коштів з такого рахунку пільговику необхідно особисто прийти до Ощадбанку, щоб укласти договір банківського рахунку.

Якщо отримувач субсидії хоче, щоб кошти надходили на виплату пільг на рахунок в іншому банку, або через відділення АТ "Укрпошта", йому треба звернутися до територіального органу ПФУ з відповідною заявою. Це можна зробити наступним чином:

особисто в будь-який сервісний центр головного управління Пенсійного фонду України (перелік діючих сервісних центрів за посиланням);

через пошту;

через особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України.

Нагадаємо, що ще одна категорія громадян може претендувати на пільги на оплату комуналки. Зокрема йдеться про тих, хто має понаднормову площу житла.

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