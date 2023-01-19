Субсидия в Украине: что изменилось в 2023 году и как будут выплачивать льготы на оплату коммуналки

Правила выплаты льгот по оплате коммунальных услуг в Украине обновлены с января 2023 года. В частности, изменились правила назначения жилищной субсидии.

Этими делами занимается Пенсионный фонд Украины, а средства будут выдаваться в наличной форме. Поэтому многие украинцы интересуются, как же будет происходить выплата льготы на коммунальные услуги.

Об этом сообщила прессслужба ПФУ со ссылкой на постановление Кабинета Министров Украины от 17.04.2019 №373 "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение в денежной форме".

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Пенсионный фонд перечислит средства на счета для выплаты на оплату тем получателям субсидии, которые к декабрю 2022 уже получали соответствующие льготы в наличной форме, а также обращенным за предоставлением выплаты. Это зависит от способа выплаты, избранного получателем льготы.

Пенсионерам, которые до декабря 2022 года получали льготы в безналичной денежной форме, будут осуществлены выплаты путем перечисления средств на их пенсионные счета в тех банках, где они получают пенсию. Или это возможно через отделение АО "Укрпочта", если пенсионер получает таким образом выплаты.

Если украинцы получали льготы в безналичной форме до декабря 2022 года, но не являются пенсионерами, то деньги будут перечислены на их текущие счета. Их ПФУ открывает в АО "Сбербанк". Органы Пенсионного фонда должны уведомить льготника об открытии такого счета.

Для получения средств с такого счета льготнику необходимо лично прийти в Сбербанк, чтобы заключить договор банковского счета.

Если получатель субсидии хочет, чтобы средства поступали на выплату льгот на счет в другом банке или через отделение АО "Укрпочта", ему нужно обратиться в территориальный орган ПФУ с соответствующим заявлением. Это можно сделать следующим образом:

лично в любой сервисный центр главного управления Пенсионного фонда Украины (перечень действующих сервисных центров по ссылке );

по почте;

через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Напомним, что еще одна категория граждан может претендовать на льготы по оплате коммуналки. В частности, речь идет о тех, кто имеет сверхурочную площадь жилья.

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