Як зекономити на залізничних квитках та у які дні вони дешевші: корисні поради

Подорожувати з "Укрзалізницею" можна не лише комфортно, а й фінансово вигідно — якщо знати кілька хитрощів. Вартість квитків залежить від дня тижня, на який ви плануєте поїздку, тому правильний вибір дати дозволяє суттєво зекономити.

У своєму відео в TikTok блогерка yana.xmee поділилася порадами, як не переплачувати за залізничні квитки. За її словами, найдешевші поїздки випадають на вівторок і середу. Квитки на понеділок, четвер і суботу коштують трохи більше, а найбільше доведеться заплатити за подорож у п’ятницю чи неділю — саме ці дні вважаються піковими.

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Також блогерка нагадує, що продаж квитків відкривається за 20 днів до дати поїздки — щодня о восьмій ранку. Якщо з першої спроби не вдалося нічого купити, не варто зневірюватися: за день-два до відправлення квитки часто з’являються знову, адже інші пасажири змінюють свої плани й повертають їх.

Нагадаємо, ми вже писали, які послуги "Укрзалізниці" є безкоштовними.

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