Как сэкономить на железнодорожных билетах и в какие дни они дешевле: полезные советы

Путешествовать с "Укрзализныцей" можно не только комфортно, но и финансово выгодно - если знать несколько уловок. Стоимость билетов зависит от дня недели, на которую вы планируете поездку, поэтому правильный выбор даты позволяет существенно сэкономить.

В своем видео в TikTok блогерша yana.xmee поделилась советами, как не переплачивать за ж/д билеты. По ее словам, самые дешевые поездки приходятся на вторник и среду. Билеты на понедельник, четверг и субботу стоят чуть больше, а больше придется заплатить за путешествие в пятницу или воскресенье — именно эти дни считаются пиковыми.

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Также блоггер напоминает, что продажа билетов открывается за 20 дней до даты поездки — ежедневно в восемь утра. Если с первой попытки не удалось ничего купить, не стоит отчаиваться: за день-два до отправления билеты часто появляются снова, ведь другие пассажиры меняют свои планы и возвращают их.

Напомним, мы уже писали, какие услуги "Укрзализныци" бесплатны.

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