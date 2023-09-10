Як зекономити витрати пального: поради автомобілістів

Багато власників автомобілів шукають способи заощадити бензин та знизити витрати пального. Як виявилося, існують різні лайфхаки, які можуть допомогти економити пальне як на автоматах, так і на механічних коробках передач.

Про це повідомили в УНІАН. Зазначили, що міфом є те, що вимкнення кондиціонера та відкриті вікна допоможуть зекономити бензин. Фахівці дійшли висновку, що цей метод може навіть збільшити споживання пального. Відкриті вікна створюють завихрення повітря, збільшуючи опір і витрату бензину.

Як зекономити пальне на механічній коробці передач

Плавні розгони:

Під час перемикання передач слід уникати різкого розгону двигуна до високих обертів. Вищі оберти призводять до більшого споживання пального. Перемикайте передачі своєчасно та плавно.

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Плавне гальмування:

Плануючи зупинку, заздалегідь відпустіть педаль газу та плавно гальмуйте. Гальмування двигуном під час підкату до світлофора може допомогти економити пальне.

Рух на спуску:

Під час руху по затяжному спуску можна економити бензин, не натискуючи на педаль газу. Електроніка двигуна відключає подачу пального під час руху накатом, що допомагає знизити витрату пального.

Економія пального на автоматах

Плавна їзда:

Як і на механічних коробках передач, плавна їзда є ключовою для економії пального на автоматах. Уникайте різких прискорень та гальмувань.

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Тиск у шинах:

Перевіряйте тиск у шинах та переконайтеся, що він відповідає вимогам виробника автомобіля. Низький тиск у шинах може збільшити витрату пального.

Економія пального на трасах

Вища передача:

На трасі використання більш високих передач може допомогти економити пальне. Для цього переведіть селектор автомата в ручний режим та виберіть вищу передачу, зафіксуйте її для зниження обертів двигуна.

Економія пального в пробці

Паркінг або нейтраль:

Якщо вам доводиться стояти в пробці довше, ніж кілька хвилин, варто перевести селектор автомата в положення "Паркінг" або "Нейтраль". Це допоможе зекономити пальне під час довгих зупинок.

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