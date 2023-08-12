Як приховати історії з головного екрану Telegram: інструкція
Telegram – це не лише месенджер, але й платформа з різноманітними можливостями. Однак, не завжди всі нововведення відповідають нашим потребам і режиму роботи.
Наприклад, нова функція історій може стати джерелом відволікання від робочих завдань. Якщо ви бажаєте відключити цю функцію або налаштувати інші параметри, дотримуйтеся інструкції, якою поділились у виданні УНІАН.
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Керуйте виглядом месенджера
Якщо історії в Telegram заважають вам, а ви не хочете витрачати час на відволікання, ви можете приховати їх. Попри те, що ви не зможете повністю відключити функцію, ви зможете зробити цю частину інтерфейсу менш помітною. Щоб це зробити:
- Утримуйте палець на кружечку з історією.
- Оберіть "Приховати історії".
- Повторіть цю дію для всіх історій, які ви хочете відключити.
Після цього історії будуть автоматично архівуватися, зберігаючи чати в загальній стрічці. Інтерфейс месенджера стане схожим на той, який вам знайомий до оновлення.
Настроюйте сповіщення
Також ви можете змінити налаштування сповіщень, щоб мінімізувати відволікання:
- Зайдіть в "Налаштування" вашого облікового запису.
- Виберіть "Сповіщення та звуки".
- Знайдіть розділ "Історії".
- Відключіть опцію "Завжди сповіщати".
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