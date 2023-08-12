Как скрыть истории с главного экрана Telegram: инструкция
Telegram – это не только мессенджер, но и платформа с различными возможностями. Однако не всегда все нововведения отвечают нашим потребностям и режиму работы.
К примеру, новая функция историй может стать источником отвлечения от рабочих задач. Если вы хотите отключить эту функцию или настроить другие параметры, следуйте инструкциям, которыми поделились в издании УНИАН.
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Управляйте видом мессенджера
Если истории в Telegram мешают вам, а вы не хотите тратить время на отвлечение, вы можете скрыть их. Несмотря на то, что вы не сможете полностью отключить функцию, вы можете сделать эту часть интерфейса менее заметной. Чтобы это сделать:
- Удерживайте палец на кружочке с историей.
- Выберите "Скрыть истории".
- Повторите это действие для всех историй, которые вы хотите отключить.
После этого истории будут автоматически архивироваться, сохраняя чаты в общей ленте. Интерфейс мессенджера станет похож на тот, который вам знаком до обновления.
Настройте уведомления
Также можно изменить настройки уведомлений, чтобы минимизировать отвлечение:
- Зайдите в "Настройки" вашей учетной записи.
- Выберите "Уведомления и звуки".
- Найдите раздел "Истории".
- Отключите опцию "Всегда извещать".
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