Як злити воду з пральної машини, якщо раптом відключили світло чи виникла поломка: поради експертів

Якщо під час вимкнення світла припинилася робота пральної машини, можна зачекати до відновлення електропостачання або спробувати самостійно спустити воду.

Про це пише radiotrek.

Як це можна зробити?

Деякі моделі машин мають режим "спуск", але він може бути неефективним, якщо вдома відсутнє світло.

Щоб спустити воду, можна використовувати фільтр, який зазвичай розташований у нижній частині пральної машини.

Для цього потрібно повернути ручку фільтра і трохи нахилити машину, попередньо поставивши під фільтр ємність для води.

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Навіть якщо електропостачання відсутнє, ці дії найкраще виконувати після відключення машини від мережі.

У деяких моделях поряд із фільтром є шланг для екстреного виведення води. Також можна спробувати випустити воду через шланг, витягнувши його з каналізації.

При цьому шланг слід розташувати нижче рівня бака та підкласти піддон. Проте цей метод може підійти не для всіх моделей пральних машин.

Нагадаємо, ми вже писати, скільки прального порошку сипати у пральну машину.

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