Скільки прального порошку треба сипати у машинку: економний лайфхак

Скільки порошку потрібно сипати у пральну машину

Велика кількість прального порошку може навіть нашкодити вашому одягу та пральній машині. Тому, важливо знати, яка кількість порошку потрібна для кожного завантаження, щоб зберегти якість вашого одягу та пральної машини.

Кількість прального порошку, яку потрібно використовувати, залежить від різних факторів, таких як розмір завантаження, ступінь забруднення, тип мийного засобу та жорсткість води.

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Якщо ваш одяг не виглядає чистим і має неприємний запах, це може означати, що ви використовуєте недостатньо прального порошку. У такому випадку рекомендується використовувати більше порошку для наступного завантаження.

З іншого боку, якщо ваш одяг після прання стає жорстким, колеться або липне, то це може означати, що ви використовуєте занадто багато прального порошку. Залишки мийного засобу на вашому одязі також можуть бути ознакою надмірного використання порошку.

Надмірне використання прального порошку може також призвести до поломки вашої пральної машини. Залишки мийного засобу можуть засмітити шланги, клапани та інші компоненти вашої машини, що ускладнить правильне зливання води.

За рекомендацією професіоналів, на кожне завантаження необхідно використовувати приблизно 2 столові ложки прального порошку. Але якщо у вас жорстка вода, то кількість порошку потрібно збільшити до 3-4 столових ложок, а якщо м’яка – зменшити кількість.

Раніше ми писали про режим пральної машинки, який краще не використовувати, щоб речі не залишалися брудними після прання, а також що робити після прання, щоб у пральній машині не з'явилися цвіль і поганий запах.

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