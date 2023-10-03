Як зняти похмілля народними засобами: поради

Похмілля – це комплекс симптомів, які виникають на наступний день після вживання надмірної кількості алкоголю. До них відносяться головний біль, нудота, блювота, сухість у роті, зневоднення, дратівливість, слабкість.

UAportal розповість, як швидко позбутися цього неприємного стану після веселої ночі. Похмілля виникає в результаті отруєння організму продуктами розпаду алкоголю. Алкоголь перетворюється в печінці в ацетальдегід, який є дуже токсичною речовиною. Ацетальдегід викликає головний біль, нудоту і блювоту.

Також алкоголь викликає зневоднення, оскільки має сечогінний ефект. Зневоднення посилює симптоми похмілля.

Щоб позбутися від похмілля, необхідно:

Пити багато рідини. Це допоможе вивести з організму токсини і відновити водно-електролітний баланс. Краще пити мінеральну воду без газу або фруктові соки.

Приймати сорбенти. Сорбенти допомагають вивести з організму токсини. До них відносяться активоване вугілля, ентеросгель, полісорбат.

Їсти легку їжу. Краще їсти каші, супи, фрукти, овочі.

Приймати знеболююче. Якщо головний біль сильний, можна прийняти знеболююче, наприклад, ібупрофен або парацетамол.

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Крім ліків, від похмілля можна використовувати і народні засоби. До них відносяться:

Чай з м'ятою. М'ята допомагає при нудоті й блювоті.

Кориця. Вона також допомагає при нудоті.

Розсіл. Він допомагає відновити водно-електролітний баланс.

Фруктові соки. Вони містять фруктозу, яка допомагає вивести токсини з організму.

Бульйон. Він допомагає відновити сили і вітаміни.

Щоб уникнути похмілля, необхідно:

Не перепивати. Краще випити менше, але насолодитися компанією.

Пити багато рідини. Це допоможе запобігти зневоднення.

Їсти перед тим, як пити алкоголь. Це допоможе уповільнити всмоктування алкоголю в кров.

Не змішувати різні алкогольні напої. Це може посилити симптоми похмілля.

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