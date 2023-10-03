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Як зняти похмілля народними засобами: поради

Діана Бондаренко

Як зняти похмілля народними засобами: поради

Похмілля – це комплекс симптомів, які виникають на наступний день після вживання надмірної кількості алкоголю. До них відносяться головний біль, нудота, блювота, сухість у роті, зневоднення, дратівливість, слабкість.

UAportal розповість, як швидко позбутися цього неприємного стану після веселої ночі. Похмілля виникає в результаті отруєння організму продуктами розпаду алкоголю. Алкоголь перетворюється в печінці в ацетальдегід, який є дуже токсичною речовиною. Ацетальдегід викликає головний біль, нудоту і блювоту.

Також алкоголь викликає зневоднення, оскільки має сечогінний ефект. Зневоднення посилює симптоми похмілля.

Щоб позбутися від похмілля, необхідно:

  • Пити багато рідини. Це допоможе вивести з організму токсини і відновити водно-електролітний баланс. Краще пити мінеральну воду без газу або фруктові соки.
  • Приймати сорбенти. Сорбенти допомагають вивести з організму токсини. До них відносяться активоване вугілля, ентеросгель, полісорбат.
  • Їсти легку їжу. Краще їсти каші, супи, фрукти, овочі.
  • Приймати знеболююче. Якщо головний біль сильний, можна прийняти знеболююче, наприклад, ібупрофен або парацетамол.

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Крім ліків, від похмілля можна використовувати і народні засоби. До них відносяться:

  • Чай з м'ятою. М'ята допомагає при нудоті й блювоті.
  • Кориця. Вона також допомагає при нудоті.
  • Розсіл. Він допомагає відновити водно-електролітний баланс.
  • Фруктові соки. Вони містять фруктозу, яка допомагає вивести токсини з організму.
  • Бульйон. Він допомагає відновити сили і вітаміни.

Щоб уникнути похмілля, необхідно:

  • Не перепивати. Краще випити менше, але насолодитися компанією.
  • Пити багато рідини. Це допоможе запобігти зневоднення.
  • Їсти перед тим, як пити алкоголь. Це допоможе уповільнити всмоктування алкоголю в кров.
  • Не змішувати різні алкогольні напої. Це може посилити симптоми похмілля.

Нагадаємо, ми розповіли, які популярні народні методи лікування є неефективними або можуть погіршити здоров'я.

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