Як зібрати шерсть тварин та волосся вдома за лічені секунди

Волосся та шерсть, які залишаються на одязі, меблях, килимах та інших поверхнях, є проблемою багатьох людей. Однак, не всі знають про простий і швидкий спосіб вирішити цю проблему.

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Популярна блогерка @haha__kate в TikTok поділилася простим лайфхаком, як швидко і легко зібрати шерсть та волосся. І найкраще в цьому способі – вам не знадобиться нічого, окрім однієї гумової рукавички, яку ви, ймовірно, вже маєте вдома.

Важливою перевагою цього методу є те, що рукавичка може бути навіть не цілою. Вам просто потрібно надягнути рукавичку, змочити її і просто пройтися рукою по поверхні – шерсть буде прилипати до рукавички.

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Користувачі коментують, що цей спосіб також працює для збирання волосся.

Важливо зауважити, що ви можете збирати шерсть та волосся також вологою рукою без рукавички. Але якщо поверхня дуже забруднена або велика, тертя руки може викликати дискомфорт через нагрівання шкіри. Рукавичка мінімізує ці неприємні відчуття.

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