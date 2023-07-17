Как собрать шерсть животных и волосы дома за считанные секунды

Волосы и шерсть, которые остаются на одежде, мебели, коврах и других поверхностях, являются проблемой многих людей. Однако, не все знают о простом и быстром способе решить эту проблему.

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Популярная блоггерша @haha__kate в TikTok поделилась простым лайфхаком, как быстро и легко собрать шерсть и волосы. И лучше всего в этом способе – вам не понадобится ничего, кроме одной резиновой перчатки, которую у вас, вероятно, уже есть дома.

Важным преимуществом этого метода является то, что перчатка может быть даже не целой. Вам просто нужно надеть перчатку, смочить ее и просто пройтись рукой по поверхности – шерсть будет прилипать к перчатке.

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Пользователи комментируют, что этот способ также работает для уборки волос.

Важно заметить, что вы можете собирать шерсть и волосы также влажной рукой без перчатки. Но если поверхность очень загрязнена или велика, трение руки может вызвать дискомфорт из-за нагревания кожи. Перчатка минимизирует эти неприятные ощущения.

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