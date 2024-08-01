Як студенту оформитись на роботу: поради юриста

З кожним роком питання працевлаштування студентів стає все актуальнішим. Бажання заробити власні гроші та отримати досвід роботи зростає разом із потребами. Однак, як поєднати навчання та роботу? Давайте розберемося детальніше. Про це пише РБК.

Чи має право студент працювати?

Так, законодавство України дозволяє студентам працювати. Згідно з Кодексом законів про працю, будь-яка повнолітня особа має право укладати трудові договори, навіть якщо вона навчається. Головне, щоб графік роботи не перетинався з розкладом занять. Це підтверджується також офіційними роз’ясненнями Міністерства соціальної політики.

Які вакансії доступні для студентів?

Сьогодні ринок праці пропонує студентам широкий вибір вакансій. Найбільш популярні сфери для студентської роботи:

Виробництво: фізична праця на заводах, фабриках.

фізична праця на заводах, фабриках. Торгівля: робота в магазинах, супермаркетах, інтернет-магазинах.

робота в магазинах, супермаркетах, інтернет-магазинах. Сфера послуг: робота в кафе, ресторанах, готелях.

робота в кафе, ресторанах, готелях. IT-сфера: фріланс, стажування в IT-компаніях.

Що думають роботодавці про студентів?

Деякі роботодавці вважають, що досвід роботи під час навчання є важливим критерієм при прийомі на роботу. Вони аргументують це тим, що студенти, які працювали, більш відповідальні, ініціативні та мають кращі адаптаційні навички.

Проте, не всі роботодавці поділяють цю думку. Багато компаній готові надавати студентам можливість отримати перший професійний досвід, навіть якщо у них немає попереднього досвіду роботи.

Робота для студентів – це не лише можливість заробити гроші, але й шанс отримати цінний досвід, розширити коло знайомств та визначитися зі своїм майбутнім професійним шляхом. Головне – правильно розподіляти час і сили, щоб успішно поєднувати навчання і роботу.

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