Как студенту оформиться на работу: советы юриста
С каждым годом вопрос трудоустройства студентов становится все более актуальным. Желание заработать свои деньги и получить опыт работы растет вместе с потребностями. Однако как объединить обучение и работу? Давайте разберемся поподробнее. Об этом пишет РБК.
Имеет ли право студент работать?
Да, законодательство Украины позволяет студентам работать. Согласно Кодексу законов о труде, любое совершеннолетнее лицо имеет право заключать трудовые договоры, даже если оно учится. Главное, чтобы график работы не пересекался с расписанием занятий. Это подтверждается также официальными разъяснениями Министерства социальной политики.
Какие вакансии доступны для студентов?
Сегодня рынок труда предлагает студентам широкий выбор вакансий. Наиболее популярные сферы для студенческой работы:
- Производство: физический труд на заводах, фабриках.
- Торговля: работа в магазинах, супермаркетах, интернет-магазинах.
- Сфера услуг: работа в кафе, ресторанах, отелях.
- IT-сфера: фриланс, стажировка в IT-компаниях.
Что думают работодатели о студентах?
Некоторые работодатели считают, что опыт работы в учебе является важным критерием при приеме на работу. Они аргументируют это тем, что работающие студенты более ответственны, инициативны и имеют лучшие адаптационные навыки.
Однако не все работодатели разделяют это мнение. Многие компании готовы предоставлять студентам возможность получить первый профессиональный опыт, даже если у них нет опыта работы.
Работа для студентов – это не только возможность заработать деньги, но шанс получить ценный опыт, расширить круг знакомств и определиться со своим будущим профессиональным путем. Главное – правильно распределять время и силы, чтобы успешно совмещать обучение и работу.
Напомним, ранее UAportal уже писал, к чему может привести, что правительство планирует не поднимать минимальные пенсии и соцвыплаты несколько лет.
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