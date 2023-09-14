Як прибрати заломи на замшевому взутті: простий лайфхак

Якщо ви віддаєте перевагу шкіряному взуттю, то напевно помічали, що через деякий час на ньому з'являються заломи, які, до речі, можна прибрати в домашніх умовах.

Докладніше розповідає редакція Tengri Life з посиланням на MenToday. Натуральна шкіра має безліч переваг, включаючи добре гасання, дихаючу структуру і точне прилягання до ноги. Проте з часом шкіра може деформуватися і утворювати неприємні заломи, які не лише псують естетику взуття, але і можуть стати джерелом дискомфорту, наприклад, натирання ноги.

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Чому з'являються складки на шкіряному взутті? Деформація не завжди свідчить про погану якість матеріалів або невірно підібраний розмір взуття. Зазвичай це результат огрубіння і засихання шкіри. Щоб позбавитися від заломів на шкірі, необхідно попередньо розм'якшити матеріал.

Як носити взуття, щоб уникнути заломів?

Щоб уникнути появи заломів на шкіряному взутті, слід дотримуватися деяких правил:

Підбирайте взуття за розміром: якщо воно сидить надто вільно, оберіть пару меншого розміру, а якщо вузьке, то розгляньте варіант з більшим розміром. Носіть взуття відповідно до сезону і не піддавайте його зайвому навантаженню. Ретельно доглядайте за шкірою, використовуючи засоби для догляду за натуральною шкірою. Знімайте і надягайте взуття, розстебнувши замки або застібки. Дайте взуттю відпочити, ротуючи пари, щоб не надмірно зношувати одну пару.

Якщо заломи вже з'явилися на вашому взутті, не варто зневажати цю проблему. Її найкраще вирішувати на ранніх етапах. Ось кілька кроків, які допоможуть вам відновити форму вашого шкіряного взуття:

Наповніть взуття папером, щоб воно набрало необхідної форми. Нанесіть взуттєвий крем на пошкоджену поверхню. Для більшого ефекту ви можете використовувати взуттєвий віск або фарби для шкіри, щоб приховати заломи.

Якщо проблема виявилася серйозною і заломи великі, вам може знадобитися додаткова допомога від фахівця. В такому випадку візьміть взуття до майстра, який спеціалізується на відновленні шкіряного взуття. Він зможе вирішити проблему і повернути вашій взуттю першу свіжість.

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