Как убрать изломы на замшевой обуви: простой лайфхак

Если вы предпочитаете кожаную обувь, то наверняка замечали, что через некоторое время на ней появляются изломы, которые, кстати, можно убрать в домашних условиях.

Подробнее рассказывает редакция Tengri Life со ссылкой на MenToday. Натуральная кожа имеет множество преимуществ, включая хорошее тушение, дышащую структуру и точное прилегание к ноге. Однако со временем кожа может деформироваться и образовывать неприятные изломы, которые не только портят эстетику обуви, но и могут стать источником дискомфорта, например натирания ноги.

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Почему появляются складки на кожаной обуви? Деформация не всегда свидетельствует о плохом качестве материалов или неверно подобранном размере обуви. Обычно это результат огрубления и засыхания кожи. Чтобы избавиться от изломов на коже, необходимо предварительно размягчить материал.

Как носить обувь, чтобы избежать изломов?

Чтобы избежать появления изломов на кожаной обуви, следует придерживаться некоторых правил:

Подбирайте обувь по размеру: если она сидит слишком свободно, выберите пару меньшего размера, а если узкую, то рассмотрите вариант с большим размером. Носите обувь в соответствии с сезоном и не подвергайте его излишней нагрузке. Тщательно ухаживайте за кожей, используя средства по уходу за натуральной кожей. Снимайте и надевайте обувь, расстегнув замки или застежки. Дайте обуви отдохнуть, спасая пары, чтобы не чрезмерно изнашивать одну пару.

Если изломы уже появились на вашей обуви, не стоит пренебрегать этой проблемой. Ее лучше решать на ранних этапах. Вот несколько шагов, которые помогут вам восстановить форму вашей кожаной обуви:

Наполните обувь бумагой, чтобы она приняла необходимую форму. Нанесите крем на поврежденную поверхность. Для большего эффекта можно использовать обувной воск или краски для кожи, чтобы скрыть изломы.

Если проблема оказалась серьезной и изломы велики, вам может понадобиться дополнительная помощь от специалиста. В таком случае возьмите обувь к мастеру, специализирующемуся на восстановлении кожаной обуви. Он сможет решить проблему и вернуть вашей обуви первую свежесть.

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