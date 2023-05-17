Як прибрати липкий слід від етикетки чи наклейки на скляній поверхні: простий спосіб

Позбутися липких залишків етикеток та стікерів на склі може бути реальним випробуванням, особливо коли вони залишаються як медова пляма. Проте є простий і ефективний спосіб, який допоможе вам легко впоратися з цим завданням. Рослинна олія стане вашим незамінним помічником у цьому процесі.

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Для цього вам знадобиться ватний диск та рослинна олія, наприклад, соняшникова або оливкова олія. Нанесіть трохи рослинної олії на ватний диск та розподіліть її, щоб вона рівномірно просочилась.

Потріть липку ділянку. Візьміть ватний диск з рослинною олією і почніть потирати липку ділянку на склі. Робіть акуратні та м'які рухи, намагаючись розтерти липкість.

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Після того, як ви ретельно протрете липку ділянку рослинною олією, залиште її на кілька хвилин. Це дозволить олії проникнути в залишки етикетки та розм'якшити їх.

Після того, як рослинна олія ввійде в залишки етикетки, ви можете взяти чисту ганчірку або м'яку тканину та зібрати залишки липкості. Повільно протирайте ділянку, роблячи кругові рухи, доки залишки повністю не зникнуть.

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