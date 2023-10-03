Як видалити іржу з металу за допомогою кетчупу та фольги: неочікуваний лайфхак

Не поспішайте витрачати гроші на засоби для боротьби з іржею на металевих предметах, оскільки існує несподіваний, але ефективний лайфхак для її видалення.

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Іржа на металевих предметах, включаючи садові інструменти, може здаватись важким завданням, але цю проблему можна легко вирішити звичним продуктом – кетчупом. Цей метод, який здобув популярність в мережі, виявився дуже ефективним і отримав багато позитивних відгуків, пише Express.

Як прибрати іржу з металевих предметів за допомогою кетчупу та фольги? Ось кроки, які вам знадобляться для ефективного очищення:

Нанесіть шар кетчупу на іржаву поверхню металевого предмета. Візьміть шматок фольги та використовуйте його для тертя поверхні з кетчупом. Рухайте фольгу вздовж іржавих ділянок. Після обробки усі іржаві сліди повинні зникнути, і металевий предмет стане чистим та блискучим.

Цей неочікуваний метод може здатися дивним, але він дійсно працює, дозволяючи вам легко та швидко позбутися від іржі на металі. Таким чином, вам не потрібно витрачати гроші на спеціальні засоби, і ви зможете насолодитися чистими і блискучими металевими предметами у вашому господарстві.

Раніше ми вже писали про те, як видалити іржу з унітаза за допомогою трьох підручних інгредієнтів.

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