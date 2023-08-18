Три способи, як очистити екран телевізора без жодної подряпини

Хоча телебачення поступилося місцем комп'ютерам і смартфонам, принаймні серед молоді та підлітків, багато хто з нас досі використовують його для перегляду улюблених програм. Але, як це не дивно, більшість забуває регулярно його чистити.

З усім тим, порятунок від пилу має бути частиною вашого повсякденного прибирання. Ось як це зробити, не пошкодивши екран телевізора, розповіли експерти видання Sante Plus Mag.

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1. Волога серветка із мікрофібри

Попри те, що через тип екрана його очищення може здатися серйозною проблемою. Але все, що вам потрібно зробити, це використовувати правильний метод, і правильне приладдя.

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Ідея полягає в тому, щоб обійтися без продуктів, які можуть пошкодити екран, таких як абразивні засоби для чищення або продукти, що містять розчинники або навіть спирт. В іншому випадку на покритті вашого телевізора з'являться плями та подряпини. Ось як це правильно зробити:

Вимкніть екран, щоб побачити брудні ділянки. Акуратно протріть поверхню екрана вологою серветкою з мікрофібри. Відполіруйте делікатними рухами, щоб легше видалити залишки та пил. Висушіть екран, протерши його сухою тканиною.

Звичайно, це елементарний метод і тому найпростіший.

2. Білий оцет

Навіщо витрачати час на пошук конкретного засобу для чищення, якщо можна зробити його самостійно? Якщо у вас вдома є білий оцет, то ви можете очистити екран телевізора без ризику пошкоджень. Єдине правило – робити це треба обережно! Метод аналогічний попередньому, тому особливо простий та ефективний, крім того:

Перш за все вимкніть екран, а потім відключіть його від мережі. Почніть з видалення пилу з поверхні, акуратно протираючи екран сухою м'якою тканиною. Ви можете сильно натиснути, щоб видалити трохи бруду, але не надто сильно. Пропускаємо оцет білий. Останній змішати в рівних частинах із водою, додавши трішки рідини для миття посуду. Отриманим розчином змочіть ганчірку, відіжміть її, потім обережно протріть екран. Не протирайте сильно, щоб не пошкодити покриття екрана. Цього має бути більш ніж достатньо.

Все, що вам потрібно зробити, це витерти екран сухою, м'якою та чистою тканиною з мікрофібри, перш ніж милуватися результатом.

3. Демінералізована вода

Ефективне очищення дуже брудного екрану телевізора – це, перш за все, питання підходу. Ми пропонуємо створити свій власний очисник для телевізора, щоб позбавитися найстійкіших плям.

Що тобі знадобиться:

демінералізована вода;

пульверизатор;

м'яка тканина;

серветка із мікрофібри.

Як зробити?

Вимкніть телевізор. Налийте демінералізовану воду в пульверизатор і розпорошіть її на м'яку тканину. Уникайте розпилення безпосередньо на екран. Відтисніть тканину, вона має бути вологою, а не мокрою. Протріть екран легкими рухами, не надаючи сильного тиску. Протріть екран чистою сухою тканиною. Знову ж таки, будьте максимально ніжні.

Практичні поради

Перед чищенням телевізора необхідно враховувати певні правила, щоб покриття блищало, не пошкоджуючи його:

Завжди робіть легкі рухи та уникайте кругових рухів. Уникайте засобів для миття вікон, порошків для чищення або, як згадувалося раніше, засобів для чищення на основі розчинників і спирту. Уникайте продуктів, що містять бензол, розчинники для фарби чи аміак. Уникайте губок з абразивною текстурою чи паперових рушників. Ці предмети можуть залишити подряпини на екрані. Вони також можуть пошкодити його покриття антивідблиску і залишити красиві сліди. Завжди відключайте екран від мережі перед його чищенням. Будьте уважні під час протирання екрана.

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