Три способа, как очистить экран телевизора без царапины

Хотя телевидение уступило место компьютерам и смартфонам, по крайней мере среди молодежи и подростков, многие из нас до сих пор используют его для просмотра любимых программ. Но, как ни странно, большинство забывает регулярно его чистить.

Со всем тем, спасение от пыли должно быть частью вашей повседневной уборки. Вот как это сделать, не повредив экран телевизора, рассказали эксперты Sante Plus Mag.

Читайте также: Возьмите шпатель, уксус и газеты: как почистить жирную и пыльную кухонную вытяжку

1. Влажная салфетка из микрофибры

Несмотря на то, что из-за типа экрана его очистка может показаться серьезной проблемой. Но все, что вам нужно сделать, это использовать правильный метод, и правильные принадлежности.

Видео дня

Идея состоит в том, чтобы обойтись без продуктов, которые могут повредить экран, таких как абразивные чистящие средства или продукты, содержащие растворители или даже спирт. В противном случае на покрытии вашего телевизора появятся пятна и царапины. Вот как это правильно сделать:

Выключите экран для просмотра грязных участков. Аккуратно протрите поверхность экрана влажной салфеткой из микрофибры. Отполируйте щекотливыми движениями, чтобы легче удалить остатки и пыль. Высушите экран, протерев его сухой тканью.

Конечно, это элементарный метод и потому самый простой.

2. Белый уксус

Зачем тратить время на поиск конкретного чистящего средства, если можно сделать его самостоятельно? Если у вас дома есть белый уксус, вы можете очистить экран телевизора без риска повреждений. Единственное правило – делать это нужно осторожно! Метод аналогичен предыдущему, поэтому особенно прост и эффективен, кроме того:

Прежде всего выключите экран, а затем отключите его от сети. Начните с удаления пыли с поверхности, аккуратно протирая экран сухой мягкой тканью. Вы можете сильно нажать, чтобы удалить немного грязи, но не слишком сильно. Пропускаем уксус белый. Последний смешать в равных частях с водой, добавив немного жидкости для мытья посуды. Полученным раствором смочите тряпку, отожмите ее, затем осторожно протрите экран. Не протирайте сильно, чтобы не повредить покрытие экрана. Этого должно быть предостаточно.

Все, что вам нужно сделать, это вытереть экран сухой, мягкой и чистой тканью из микрофибры, прежде чем любоваться результатом.

3. Деминерализованная вода

Эффективное очищение очень грязного экрана телевизора – это, прежде всего, вопрос подхода. Мы предлагаем создать свой собственный очиститель для телевизора, чтобы избавиться от самых стойких пятен.

Что тебе понадобится:

деминерализованная вода;

пульверизатор;

мягкая ткань;

салфетка из микрофибры.

Как сделать?

Выключите телевизор. Налейте деминерализованную воду в пульверизатор и распылите ее на мягкую ткань. Избегайте распыления прямо на экран. Отожмите ткань, она должна быть влажной, а не мокрой. Протрите экран легкими движениями, не оказывая сильного давления. Протрите экран чистой сухой тканью. Опять же будьте максимально нежны.

Практические советы

Перед чисткой телевизора необходимо учитывать определенные правила, чтобы покрытие блестело, не повреждая его:

Всегда совершайте легкие движения и избегайте круговых движений. Избегайте чистящих окон, порошков для чистки или, как упоминалось ранее, чистящих средств на основе растворителей и спирта. Избегайте продуктов, содержащих бензол, красители или аммиак. Избегайте губок с абразивной текстурой или бумажными полотенцами. Эти предметы могут оставить царапины на экране. Они также могут повредить его антибликовое покрытие и оставить красивые следы. Перед чисткой всегда отключайте экран от сети. Будьте внимательны при протирке экрана.

Напомним, что сильно загрязненные окна можно легко и быстро вымыть, не оставляя разводов. Для этого воспользуйтесь несколькими эффективными советами для получения блестящих окна.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!