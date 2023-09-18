Як видалити іржу з сантехніки та побутових предметів: простий та робочий лайфхак

Якщо на вашій сантехніці в будинку з'явилися непривабливі плями іржі, не варто панікувати. Існують ефективні та доступні засоби, які допоможуть вам позбутися цих плям швидко та без зусиль.

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"Апостроф" розповідає про простий метод, який використовує лимон, губку для посуду та зубну пасту. Після виконання цих кроків, змийте залишки суміші іржі водою, і ви будете приємно вражені результатом. Цей метод є ефективним і надійним способом позбутися від іржі без надмірних зусиль і засобів.

Отже, ось як приготувати розчин для боротьби з іржею:

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Лимон:Візьміть лимон середнього розміру та прокрутіть його через блендер разом зі шкіркою до однорідної маси. Отриману суміш розділіть на дві частини. Губка для посуду: Першу частину лимонної маси перелийте в будь-яку ємність та помістіть туди губку для посуду. Губка повинна вбрати цей цитрусовий фреш. Зубна паста: До другої частини лимонної маси додайте дві столові ложки зубної пасти і ретельно перемішайте. Спочатку використовуйте цю суміш для того, щоб протерти руді плями іржі. Після цього залиште суміш на пів години або годину. Обробка губкою: Завершальним етапом є обробка іржавих місць губкою, зануреною в лимонну суміш. Постарайтеся ретельно втерти засіб у плями іржі.

Раніше ми вже писали про те, як видалити іржу з унітаза за допомогою трьох підручних інгредієнтів.

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