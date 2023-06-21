Як українці святкували літнє сонцестояння: ритуали на привернення кохання та здійснення бажань

День літнього сонцестояння здавна вважався одним з магічних днів, коли людина може привернути удачу та виконати бажання. У давнину українці проводили спеціальні обряди, які дозволяли прикликати достаток у життя.

У 2023 році літнє сонцестояння відбудеться 21 червня о 17:57 за Києвом. UAportal зібрав ритуали, які дозволять привернути кохання у життя та виконати бажання.

У цей день потрібно зробити з польових квітів вінок та надягнути його. Кохання можна привабити за допомогою квітів календули, лаванди, розмарину, соняшника, а також папороті, гілок дуба та горобини.

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Під час заплітання вінка потрібно думати про кохання та тепло. Після цього потрібно запалити жовту свічку та уявити себе у стосунках.

Також можна зібрати червоні квіти та перев'язати їх червоною ниткою. Під час обмотування потрібно повторювати: "Червоний колір допоможи, удачу, щастя і любов приверни, прибери печалі геть, нехай увійде моя любов". Такий талісман варто залишити поблизу вхідних дверей.

Щоб виконати бажання потрібно на листку паперу написати про бажане у теперішньому доконаному виді. Наприклад, "я здорова", "я одружена", "у мене є дитина".

Після цього потрібно уявити якомога детальніше життя, в якому це бажання вже здійснилося. Далі треба спалити аркуш у полум'ї свічки, а попіл закопати у дворі.

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