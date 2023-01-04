Як покращити сигнал Wi-Fi вдома: 6 дієвих порад

Якщо ваш роутер починає гірше передавати сигнал, то не поспішайте купувати новий потужніший пристрій, доки не спробували наступні лайфхаки.

Забудьте про безглузді методи з фольгою та алюмінієвими банками, для направлення сигналу в потрібну сторону – це не працює. Ми зібрали для вас 6 дійсно ефективних способів, які допоможуть посилити сигнал Wi-Fi самостійно. Деякі з них економні, а деякі – більш витратні.

Поставте роутер вище і розташуйте ближче до центру квартири або будинку, для рівномірного розподілення сигналу. Придбайте додаткову антену-підсилювач та підключіть до пристрою, якщо він підтримує таку модернізацію. Зайдіть в налаштування роутера, можливо, розробники випустили для вашого пристрою нову версію програмного забезпечення і потрібно оновлення, установка якого, зазвичай, відбувається автоматично після входу до сторінки налаштувань. Якщо у вас є інший або старий маршрутизатор, використайте його як додаткову точку доступу. Він може спрацювати в ролі підсилювача, якщо поставити його в іншій частині будинку. Поєднайте пристрої в одну мережу для більш рівномірного сигналу. Відключіть від роутера зайві пристрої, щоб не перевантажувати мережу. Чим менше пристроїв підключено – тим потужніший сигнал. Найефективніший, але й найзатратніший спосіб – придбати новий роутер із підтримкою сигналу Wi-Fi 6.

Нагадаємо, щоб мати можливість користуватись інтернетом та залишатись на зв'язку навіть в умовах блекаута, достатньо стати клієнтом провайдера, який надає послуги без електроенергії. Які провайдери постачають інтернет після відключень світла, читайте у нашому матеріалі.

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