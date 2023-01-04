Как улучшить сигнал Wi-Fi дома: 6 действенных советов

Если ваш роутер начинает хуже передавать сигнал, то не спешите покупать новое более мощное устройство, пока не попробовали следующие лайфхаки.

Забудьте о бессмысленных методах с фольгой и алюминиевыми банками, для направления сигнала в нужную сторону – это не работает. Мы собрали для вас 6 действительно эффективных способов, которые помогут усилить Wi-Fi сигнал самостоятельно. Некоторые из них экономны, а некоторые более затратные.

Поставьте роутер повыше и расположите поближе к центру квартиры или дома, для равномерного распределения сигнала. Приобретите дополнительную антенну-усилитель и подключите к устройству, если она поддерживает такую модернизацию. Зайдите в настройки роутера, возможно, разработчики выпустили для вашего устройства новую версию программного обеспечения и требуется обновление, установка которого обычно происходит автоматически после входа на страницу настроек. Если у вас есть другой или старый маршрутизатор, используйте его в качестве дополнительной точки доступа. Он может сработать в роли усилителя, если поставить его в другую часть дома. Совместите устройства в одной сети для более равномерного сигнала. Отключите лишние устройства от роутера, чтобы не перегружать сеть. Чем меньше устройств подключено, тем сильнее сигнал. Эффективный, но и самый затратный способ – приобрести новый роутер с поддержкой сигнала Wi-Fi 6.

Напомним, чтобы иметь возможность пользоваться интернетом и оставаться на связи даже в условиях блэкаута, достаточно стать клиентом провайдера, предоставляющего услуги без электроэнергии. Какие провайдеры снабжают интернет после отключений света, читайте в нашем материале.

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