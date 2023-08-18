Як прискорити метаболізм: допоможе одна спеція

Одна кулінарна приправа може розчиняти жир, збільшувати м'язову масу та пришвидшувати обмін речовин.

Кардамон знаходить широке застосування в світовій кулінарії завдяки своєму теплому, пряному і ледь солодкому смаку. Тим не менше, багато з нас використовує цю спецію досить рідко.

Але завдяки результатам дослідження вчених з Техаського університету A&M та Національного інституту медичних наук та харчування в Мексиці, ви, можливо, змінете свої звички.

Про це пише Newsweek.

Професор садівництва і харчових наук у Техаському університеті A&M, Луїс Ціснерос-Севаллос, відзначив: "Ми виявили, що ця спеція може спалювати калорії та підтримувати вагу тіла, одночасно збільшуючи апетит і споживання їжі."

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У дослідженні на мишах, опублікованому в Міжнародному журналі молекулярних наук, тваринам протягом 14 тижнів додавали в їжу 0, 3, 6 або 12 відсотків насіння кардамону. Миші, які споживали їжу, збагачену кардамоном, набирали менше ваги, навіть при більшому споживанні їжі. Це пояснювалося зниженням вмісту жиру в організмі та збільшенням м'язової маси.

Кардамон впливав на розщеплення жирів, зменшував накопичення жиру в тканинах, підвищував концентрацію мітохондрій в м'язових тканинах та печінці, що збільшує енергетичні витрати клітин.

Вчені зазначили, що такі зміни були обумовлені впливом на мозок, який контролює апетит, енергетичні витрати та накопичення жиру.

Попередні дослідження також вказують на протизапальні властивості кардамону, що сприяє загальному покращенню здоров'я.

"Кардамон може бути використаний у різних сферах, включаючи спортивну індустрію, функціональні продукти та харчові добавки, для створення більш здорових продуктів", - відзначив Ціснерос-Севаллос.

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Але щоб побачити корисні ефекти, дорослим людям слід споживати щодня не менше восьми-десяти стручків кардамону.

Варто зазначити, що дане дослідження проводилося лише на мишах, тож потрібні подальші дослідження, щоб визначити, чи впливає кардамон схожим чином на людей.

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