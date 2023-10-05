Як пришвидшити ріст волосся та зробити його красивим: лайфхак з содою

Тим, хто вперше чує про додавання соди до шампуню, здається це дуже несподіваним. Існує думка, шо сода містить абразивні речовини, які можуть потенційно пошкодити шкіру голови. Проте, ця техніка використовувалася нашими бабусями для того, щоб зробити волосся більш міцним, шовковистим, і гладким. Тут ви дізнаєтеся, як використовувати соду для поліпшення здоров‘я волосся, стимулювання його росту та покращення його вигляду, а також кому краще утриматися від цього методу.

Про це пише ТСН.

Сода для волосся: користь чи шкода

Зараз у світі існує безліч різних косметичних засобів, які спрямовані на догляд за волоссям, але раніше цієї розкіші не було. Люди використовували соду для гігієнічних та косметичних процедур: вони чистили зуби, відлущували шкіру та мили волосся. В наш час, багато жінок та чоловіків експериментують з підручними засобами для догляду за собою, і сода є одним із таких продуктів, який часто використовується для домашнього догляду за волоссям.

Однією з найбільших переваг використання харчової соди є її доступність та відсутність шкідливих складових. Проте важливо знати, що при неправильному або занадто інтенсивному використанні соди може виникнути негативний вплив.

Користь харчової соди для волосся

Харчова сода корисна для волосся завдяки своїм властивостям:

Бактерицидні та протизапальні властивості. Очищення від залишків косметичних засобів і відлущення ороговілих клітин шкіри голови. Боротьба з лупою та свербінням завдяки антибактеріальним властивостям. Нормалізація роботи сальних залоз, що призводить до сяйва, м'якості та об'єму волосся.

Шкода харчової соди для волосся

Щоб отримати максимальну користь для волосся, слід дотримуватися певних правил, оскільки надмірне використання соди може пошкодити шкіру голови і волосся. Підвищена лужність соди може викликати негативні наслідки. Протипоказання до використання соди включають:

Індивідуальна непереносимість та алергічні реакції. Подразнення, опіки, подряпини або незагоєні рани на шкірі голови. Сухість і ламкість волосся. Проблеми з кровообігом. Проведення хімічного оброблення або фарбування волосся недавно.

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Способи використання харчової соди для догляду за волоссям:

Миття волосся харчовою содою:

Додавши трохи соди до шампуню, ви перетворите його на ефективний шампунь-пілінг, який глибоко очистить вашу шкіру та локони. Рекомендується використовувати цей метод до 4 разів на місяць. Він стимулює кровообіг у шкірі голови, що сприяє зміцненню і активному росту волосся. Для правильного використання, додайте 1 чайну ложку соди до 2 чайних ложок шампуню, добре перемішайте та нанесіть на волосся як звичайний шампунь.

Освітлення волосся содою:

Сода має властивість освітлювати волосся, і цей метод підходить особливо для блондинок та русявого волосся. Щоб отримати помітний результат, вам знадобиться провести 5 процедур. Для освітлення, приготуйте маску із наступних інгредієнтів: 1 столова ложка соди, 2 столові ложки меду, 1 столова ложка лимонного соку, 1 столова ложка води. Змішайте воду і лимонний сік, додайте мед та соду, і добре розмішайте. Нанесіть маску на сухі локони, обгорніть їх харчовою плівкою, і через 2 години змийте водою. Рекомендується проводити цю процедуру двічі на тиждень.

Ополіскування волосся харчовою содою:

Якщо волосся стає жирним, жорстким, погано розчісується і плутається, ви можете використовувати соду для ополіскування. Це робить волосся м'яким, шовковистим і легко піддатливим укладанню. Для приготування ополіскувача, розвести 10 г соди в 200 мл теплої води. Додайте кілька крапель лимонного ефіру для свіжого запаху і блиску волосся.

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