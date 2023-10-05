Как ускорить рост волос и сделать его красивыми: лайфхак с содой

Тем, кто впервые слышит добавление соды к шампуню, кажется это очень неожиданным. Существует мнение, что сода содержит абразивные вещества, которые могут потенциально повредить кожу головы. Однако, эта техника использовалась нашими бабушками для того, чтобы сделать волосы более крепкими, шелковистыми, и гладкими. Здесь вы узнаете, как использовать соду для улучшения здоровья волос, стимулирования их роста и улучшения его вида, а также кому лучше воздержаться от этого метода.

Об этом пишет ТСН.

Сода для волос: польза или вред

Сейчас в мире существует множество различных косметических средств, направленных на уход за волосами, но раньше этой роскоши не было. Люди использовали соду для гигиенических и косметических процедур: они чистили зубы, отшелушивали кожу и мыли волосы. В настоящее время многие женщины и мужчины экспериментируют с подручными средствами по уходу за собой, и сода является одним из таких продуктов, который часто используется для домашнего ухода за волосами.

Одним из самых больших преимуществ использования пищевой соды является ее доступность и отсутствие вредных составляющих. Однако важно знать, что при неправильном или слишком интенсивном использовании соды может возникнуть негативное воздействие.

Польза пищевой соды для волос

Пищевая сода полезна для волос благодаря своим свойствам:

Бактерицидные и противовоспалительные свойства. Очистка от остатков косметических средств и отшелушивание ороговевших клеток кожи головы. Борьба с лупой и зудом благодаря антибактериальным свойствам. Нормализация работы сальных желез, что приводит к сиянию, мягкости и объему волос.

Вред пищевой соды для волос

Чтобы получить максимальную пользу для волос, следует соблюдать определенные правила, поскольку чрезмерное использование соды может повредить кожу головы и волосы. Повышенная щелочность соды может привести к негативным последствиям. Противопоказания к использованию соды включают:

Индивидуальная непереносимость и аллергическая реакция. Раздражение, ожоги, царапины или незаживающие раны на коже головы. Сухость и ломкость волос. Проблемы с кровообращением. Проведение химической обработки или окрашивания волос недавно.

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Способы использования пищевой соды для ухода за волосами:

Мытье волос пищевой содой:

Добавив немного соды к шампуню, вы превратите его в эффективный шампунь-пилинг, который глубоко очистит вашу кожу и локоны. Рекомендуется использовать этот способ до 4 раз в месяц. Он стимулирует кровообращение в коже головы, что способствует укреплению и активному росту волос. Для правильного использования, добавьте 1 чайную ложку соды в 2 чайные ложки шампуня, хорошо перемешайте и нанесите на волосы как обычный шампунь.

Осветление волос содой:

Сода обладает свойством осветлять волосы, и этот метод подходит особенно для блондинок и русых волос. Чтобы получить заметный результат, вам потребуется провести пять процедур. Для осветления, приготовьте маску из следующих ингредиентов: 1 столовая ложка соды, 2 столовые ложки меда, 1 столовая ложка лимонного сока, 1 столовая ложка воды. Смешайте воду и лимонный сок, добавьте мед и соду и хорошо размешайте. Нанесите маску на сухие локоны, оберните их пищевой пленкой и через 2 часа смойте водой. Рекомендуется проводить эту процедуру дважды в неделю.

Ополаскивание волос пищевой содой:

Если волосы становятся жирными, жесткими, плохо расчесываются и путаются, вы можете использовать соду для ополаскивания. Это делает волосы мягкими, шелковистыми и легко податливыми укладке. Для приготовления ополаскивателя развести 10 г соды в 200 мл теплой воды. Добавьте несколько капель лимонного эфира для свежайшего запаха и блеска волос.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы.

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