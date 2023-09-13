Як прискорити ріст волосся: трихологи дали 5 дієвих порад

Багато людей мріють про густу та красиву шевелюру. Проте процес росту волосся - це складний та залежить від численних факторів, таких як генетика, спосіб життя і стан здоров'я.

Про це пише Ukr.media.

Першим кроком для кращого розуміння процесу росту волосся є вивчення фізіології волосяних фолікулів. Волосяні фолікули - це маленькі комірки, розташовані під шкірою, з яких волосся росте. Кожен фолікул має свій цикл росту, який складається з трьох фаз: анагенової (фаза активного росту), катагенової (фаза переходу) і телогенової (фаза спокою). Важливо відзначити, що кожен волосяний фолікул перебуває в різних фазах свого циклу, тому ріст волосся - це безперервний процес.

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Існують численні міфи про те, як прискорити ріст волосся. Проте мало що з них підтверджено науковими дослідженнями. Наприклад, часті відвідування перукаря не впливають безпосередньо на ріст волосся. Воно росте з фолікулів, а не з кінчиків, тому стрижка не впливає на швидкість росту волосся. Проте регулярна стрижка може допомогти зберегти здоров'я волосся, запобігаючи появі посічених кінчиків.

Харчування також грає важливу роль у рості волосся. Волосяні фолікули потребують певних поживних речовин, таких як білки, залізо, цинк і вітаміни групи В. Відсутність цих речовин може призвести до ослаблення волосся і уповільнення його росту. Тому важливо мати збалансовану дієту, яка включає різноманітні продукти, багаті необхідними поживними речовинами.

Також існують деякі науково обгрунтовані методи, які можуть допомогти прискорити ріст волосся. Наприклад, масаж шкіри голови може стимулювати кровообіг і підвищувати постачання поживних речовин до волосяних фолікулів. Дослідження показали, що регулярний масаж шкіри голови може прискорити ріст волосся.

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Також деякі дослідження вказують на те, що деякі інгредієнти в шампунях і кондиціонерах можуть сприяти росту волосся. Наприклад, міноксидил - активний компонент, який може стимулювати ріст волосся. Проте важливо зазначити, що такі продукти повинні використовуватися під наглядом лікаря і тільки за потреби.

Нагадаємо, ми вже писали, як правильно сушити волосся.

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