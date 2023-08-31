Как избавиться от седых волос с помощью розмарина
Розмариновая вода может помочь предотвратить появление седых волос. Она обладает стимулирующими и регенерирующими свойствами.
Все, что вам нужно, это чашка свежего розмарина и полтора стакана воды, а затем действуйте по нескольким советам. Об этом пишет Sante Plus.
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1. Вскипятите воду и добавьте чашку свежего розмарина.
2. Дайте настойке остыть.
3. Профильтруйте препарат и перелейте его во флакон с помощью аппликатора.
4. Нанесите препарат на кожу головы круговыми движениями, чтобы продукт глубоко проник в кожу.
5. Оставьте действовать на 5 минут.
6. Промойте волосы водой, высушите и уложите как обычно.
Напомним, что ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) провели исследования и выяснили, как влияние сильного запаха может почти вдвое улучшить память и когнитивные способности у пожилых людей.
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