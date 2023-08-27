Ученые нашли способ улучшить память почти вдвое

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне (США) провели исследования и выяснили, как влияние сильного запаха может почти вдвое улучшить память и когнитивные способности у пожилых людей.

Как сообщает портал Frontiers, в новом исследовании приняли участие мужчины и женщины в возрасте от 60 до 85 лет без нарушений памяти. Они получили диффузор и семь картриджей, каждый из которых содержал одно и то же натуральное масло.

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Одна группа испытуемых получила новые картриджи для диффузора с сильным ароматом, тогда как второй группе издали сменные картриджи с небольшим количеством масла. Перед сном участники исследования вставляли в диффузор новый картридж, распространявший аромат в комнате в течение двух часов, пока они спали.

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Отмечается, что после нескольких когнитивных тестов первая группа испытуемых улучшила свои умственные способности на 226% по сравнению со вторыми участниками эксперимента.

Также испытуемые, спавшие под сильный запах диффузоров, сообщили, что имели лучший сон.

Эксперты надеются, что их открытие приведет к дальнейшим исследованиям обонятельных способов лечения нарушений памяти.

Предлагаем узнать, что советуют ученые для того, чтобы улучшить процесс запоминания.

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