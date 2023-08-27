Учені знайшли спосіб покращити пам'ять майже вдвічі

Учені з Каліфорнійського університету в Ірвайні (США) провели дослідження та з'ясували, як вплив сильного запаху може майже вдвічі покращити пам'ять та когнітивні здібності у людей похилого віку.

Як повідомляє портал Frontiers, у дослідженні новому взяли участь чоловіки та жінки віком від 60 до 85 років без порушень пам'яті. Вони отримали дифузор і сім картриджів, кожен з яких містив одну й ту саму натуральну олію.

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Одна група піддослідних отримала нові картриджі для дифузора з сильним ароматом, тоді як другій групі видали змінні картриджі з невеликою кількістю олії. Перед сном учасники дослідження вставляли в дифузор новий картридж, який поширював аромат у кімнаті протягом двох годин, поки вони спали.

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Зазначається, що після проведення кількох когнітивних тестів перша група піддослідних покращила свої розумові здібності на 226% порівняно з другими учасниками експерименту.

Також піддослідні, що спали під сильний запах з дифузорів, повідомили, що мали кращий сон.

Експерти сподіваються, що їхнє відкриття призведе до подальших досліджень нюхових способів лікування порушень пам'яті.

Пропонуємо дізнатися, що радять вчені для того, аби покращити процес запам'ятовування.

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