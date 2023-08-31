Як позбутися від сивого волосся за допомогою розмарину

Розмаринова вода може допомогти запобігти появі сивого волосся. Вона має стимулюючі та регенеруючі властивості.

Все, що вам потрібно, це чашка свіжого розмарину та півтори склянки води, а далі дійте за кількома порадами. Про це пише Sante Plus.

Читайте також: Вісім продуктів, які посилюють тривогу і викликають депресію

1. Закип'ятіть воду і додайте чашку свіжого розмарину.

2. Дайте настійці охолонути.

3. Профільтруйте препарат та перелийте його у флакон за допомогою аплікатора.

4. Нанесіть препарат на шкіру голови круговими рухами, щоб продукт глибоко проникнув у шкіру.

Відео дня

5. Залиште діяти на 5 хвилин.

6. Промийте волосся водою, висушіть і укладіть як завжди.

Нагадаємо, що вчені з Каліфорнійського університету в Ірвайні (США) провели дослідження та з'ясували, як вплив сильного запаху може майже вдвічі покращити пам'ять та когнітивні здібності у людей похилого віку.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!