Як позбутися від сивого волосся за допомогою розмарину
Розмаринова вода може допомогти запобігти появі сивого волосся. Вона має стимулюючі та регенеруючі властивості.
Все, що вам потрібно, це чашка свіжого розмарину та півтори склянки води, а далі дійте за кількома порадами. Про це пише Sante Plus.
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1. Закип'ятіть воду і додайте чашку свіжого розмарину.
2. Дайте настійці охолонути.
3. Профільтруйте препарат та перелийте його у флакон за допомогою аплікатора.
4. Нанесіть препарат на шкіру голови круговими рухами, щоб продукт глибоко проникнув у шкіру.
5. Залиште діяти на 5 хвилин.
6. Промийте волосся водою, висушіть і укладіть як завжди.
Нагадаємо, що вчені з Каліфорнійського університету в Ірвайні (США) провели дослідження та з'ясували, як вплив сильного запаху може майже вдвічі покращити пам'ять та когнітивні здібності у людей похилого віку.
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