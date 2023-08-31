Восемь продуктов, усиливающих тревогу и вызывающих депрессию

Настроение человека может зависеть не только от внешних факторов, но и от того, что вы едите. Особенно на ваше состояние влияют ультраобработанные продукты с большим количеством сахара, вредных жиров и малой питательной ценностью.

Как пишет Psychology Today, ученые из университетов и медицинских школ Северной и Южной Америки нашли связь между едой и депрессивными состояниями. В первую очередь это полуфабрикаты, изготовленные промышленным способом. Они не содержат цельные ингредиенты, а ароматизаторы, красители и другие продукты, которые сделают продукт более привлекательной для покупателя.

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По словам экспертки по здоровому питанию Сьюзен Маккулаин, речь идет о продуктах, которые быстро готовятся и стоят они меньше натуральных продуктов.

Чтобы выяснить, о каких именно продуктах идет речь, ученые принялись анализировать данные о питании 10 тысяч мужчин и женщин от 18 лет. Им удалось выделить восемь наиболее употребляемых ультраобработанных продуктов.

8 самых депрессивных продуктов

сладкие напитки;

мясные полуфабрикаты: сосиски, колбасы, пельмени, котлеты, наггетсы и т.п.;

упакованные закуски – сухарики, орешки, копчености;

чипсы;

сухие завтраки;

печенье промышленного производства;

торты, выпечка;

белый хлеб.

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Также ученые установили, что вышеназванные продукты чаще всего ели в период стресса, тревожные дни и дни, когда нервы были на грани.

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