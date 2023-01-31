Як заснути за 2 хвилини: лайфхак від військових та олімпійських чемпіонів

Якщо вас мучить безсоння, або ви дуже довго засинаєте, вам допоможе одна дієва порада. Цим методом швидкого засинання користуються олімпійські чемпіони та військові.

Вперше цей метод був описаний у книзі "Розслабся та перемагай: чемпіонські результати", яка була написана у 1981 році. Цю техніку створив тренер Ллойд Вінтер для олімпійських спортсменів з легкої атлетики. Скоро цією навичкою зацікавилися військові.

Читайте також: Як спати взимку, коли вимкнули опалення, та не замерзнути

Ця техніка дозволяє заснути в будь-якому місці за короткий час. Освоїти методику може кожен.

Відео дня

Ляжте на спину і розслабте абсолютно всі м'язи обличчя, включаючи язик, щелепу, м'язи навколо очей; Поступово розслабте тулуб, плечі, руки та грудну клітку; Потім по черзі розслабте ноги, починаючи від стегон до кінчиків пальців ніг; Постарайтесь позбутися всіх думок; Уявіть будь-яку заспокійливу картину, улюблене місце, абсолютну темряву або невагомість; Протягом 10 секунд повторюйте подумки "не думай".

Насамперед ця техніка дозволяє розслабитись, адже коли тіло повністю розслаблене, воно подає сигнал в мозок, що ви у безпеці. Це ключовий момент, який допоможе засинати швидше. Однак, перш ніж навчитися повністю позбавлятися напруги в тілі за короткий проміжок часу, доведеться якийсь час потренуватися.

Раніше експерт зі сну дав поради як побороти безсоння та заснути за лічені хвилини.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!