Як збільшити урожай помідорів за допомогою вівсяної крупи: корисні поради

Спекотний літній сезон завжди асоціюється зі смачними та соковитими помідорами, але як досягти рекордного врожаю? Успішно зібрати великий урожай помідорів вам допоможе наш спосіб – підживлення з вівсяної крупи.

Про це повідомили в СТІНА.

Таким чином для приготування цього підживлення треба відміряти 500 грамів подрібненої вівсянки, залити її 10 літрами теплої води й залишити на 5 днів. Протягом цього часу вівсяна крупа виділить поживні речовини, які позитивно впливають на зростання та розвиток помідорів.

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Отриманий настій вівсяної крупи рекомендується використовувати для поливу помідорів кожні два тижні. Експерти радять додати приблизно 500 мл настоянки до кожного куща. Це підживлення багате мікроелементами та органічними речовинами, які покращують якість ґрунту та сприяють здоровому росту рослин.

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За допомогою вівсяного підживлення можна досягти неймовірних результатів у вирощуванні помідорів. Можна не лише поливати рослини настоянкою, але і розсипати подрібнені вівсяні пластівці навколо кущів з помідорами. Їх потім слід увести у ґрунт та полити грядки. Такий підхід також має позитивний вплив на зростання та розвиток овочів.

Не забувайте також про повноцінний полив та світло для вашої рослинної ділянки. Результатом будуть здорові та сильні рослини, які здатні порадувати вас багатим урожаєм смачних, соковитих плодів.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що потрібно знати про рослини, які не потрібно вирощувати з помідорами, оскільки це може приманити шкідників, зменшити поживні речовини, або помідори захворіють.

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