Як в кав’ярні: Бариста розкрив секрети, як зварити смачну каву в домашніх умовах

Більше не має сенсу витрачати велику суму грошей на популярний напій і фінансувати кав'ярні. Приготування смачної кави в домашніх умовах не вимагає вищої освіти або магічних знань.

На сайті Meta зібрали корисні поради, які допоможуть вам приготувати ідеальну каву на ранок. Вона може смакувати навіть краще, ніж у професійних барист у кав'ярнях.

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Але перед тим, як розпочати, важливо пам'ятати, що чудовий смак і запах забезпечать тільки свіжо мелені зерна кави. Суть полягає в тому, що мелений продукт з часом втрачає свій аромат під час процесу дегазації, тому каву рекомендується молоти безпосередньо перед приготуванням.

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Однією з ключових складових успішного заварювання кави є якість кавомолки. Розмір мелених частинок визначає, наскільки швидко аромати виділяються з зерен: дрібні частинки витягуються швидше, ніж більші.

Для створення неперевершеного смаку, мелені частинки повинні бути приблизно однакового розміру, щоб вони заварювалися рівномірно і надавали напою насичений смак і яскравий аромат.

Також важлива якість води. Якщо вода має неприємний смак або дивний запах, то це вплине на смак кави. Використання очищеної води є основним правилом для приготування смачної кави.

Щоб заварити ідеальну каву вдома, вода повинна мати оптимальну температуру: від 90 до 96 градусів за Цельсієм. Якщо вам подобається кава з кислинкою, заварюйте її водою, підігрітою до 90 градусів. Якщо ви вподобаєте гірший смак, тоді температура води повинна бути вищою за 96 градусів.

Якщо ви використовуєте френч-прес для приготування кави, оцініть цей простий інструмент. Він складається з посудини та преса, який відокремлює воду від кавових зерен, щоб позбавити напій домішок. З цим пристроєм можна готувати не лише каву, а й чаї.

Для приготування кави у френч-пресі, спочатку закип'ятіть воду у чайнику. Свіжо мелені зерна кави мають бути приблизно однакового розміру, і їх кількість визначається вашими смаковими уподобаннями. Покладіть каву у френч-прес, залийте окропом і дайте їй заварюватися протягом 3-4 хвилин, після чого повільно опустіть прес.

Нагадаємо, що фахівці з області сну стверджують, що звичка пити каву одразу після пробудження може виявитися менш корисною, ніж ви думаєте.

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