Чому не можна пити каву протягом години після сну

Якщо ви один з тих, хто вже з перших хвилин після прокидання мріє про чашку ароматної кави, то ця інформація може вас зацікавити. Фахівці з області сну стверджують, що така звичка може виявитися менш корисною, ніж ви думаєте.

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Сучасний ритм життя зачасту визначає наші ранкові звички, і для багатьох з нас перша чашка кави вдома або в кав'ярні є частиною цього ритуалу. Однак важливо розуміти, що споживання кави одразу після пробудження може не завжди бути найкращою ідеєю, незважаючи на те, як солодко пахне ваша улюблена арабіка, інформує Ukr.Media.

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Фахівці рекомендують відкласти споживання кави на пізніший час, а саме, зачекати принаймні годину після прокидання. Це пов'язано зі змінами рівнів гормону кортизолу в організмі, який природно підвищується вранці для допомоги вам прокинутися і зарядитися енергією на новий день. Вживання кави в першу годину після пробудження може вплинути на цей процес та зменшити його ефективність.

Також варто звернути увагу на те, як кава впливає на ваш сон. Якщо ви бажаєте мати якісний і спокійний сон, важливо обмежити споживання кави протягом дня. Експерти рекомендують випивати останню чашку кави не пізніше 14:00, щоб забезпечити організму можливість відпочити і підготуватися до нічного сну.

Таким чином, переосмислення вашої ранкової ритуальної чашки кави може виявитися корисним кроком для вашого здоров'я та якості сну. Рекомендації фахівців допоможуть вам знайти баланс між задоволенням від ароматного напою та підтримкою здорового режиму дня.

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