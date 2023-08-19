Почему нельзя пить кофе в течение часа после сна

Если вы один из тех, кто уже с первых минут после пробуждения мечтает о чашке ароматного кофе, эта информация может вас заинтересовать. Специалисты из области сна утверждают, что такая привычка может оказаться менее полезной, чем вы думаете.

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Современный ритм жизни часто определяет наши утренние привычки, и для многих из нас первая чашка кофе дома или в кафе является частью этого ритуала. Однако важно понимать, что потребление кофе сразу после пробуждения может не всегда быть лучшей идеей, несмотря на то, как сладко пахнет ваша любимая арабика, сообщает Ukr.Media.

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Специалисты рекомендуют отложить потребление кофе на более позднее время, а именно, подождать по крайней мере час после пробуждения. Это связано с изменениями уровней гормона кортизола в организме, который естественно повышается утром, чтобы помочь вам проснуться и зарядиться энергией на новый день. Употребление кофе в первое время после пробуждения может повлиять на этот процесс и снизить его эффективность.

Также следует обратить внимание на то, как кофе влияет на ваш сон. Если вы хотите иметь качественный и спокойный сон, важно ограничить потребление кофе в течение дня. Эксперты рекомендуют выпивать последнюю чашку кофе не позднее 14 часов, чтобы обеспечить организму возможность отдохнуть и подготовиться к ночному сну.

Таким образом, переосмысление вашей утренней ритуальной чашки кофе может оказаться полезным шагом для вашего здоровья и сна. Рекомендации специалистов помогут найти баланс между удовольствием от ароматного напитка и поддержанием здорового режима дня.

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