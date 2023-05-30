Як у найкращих готелях: як випрати постіль до ідеальної чистоти та хрусту

Деякі люди припускають, що працівники готелів, зокрема покоївки, знають особливі таємниці, які допомагають їм забезпечити неперевершену чистоту та приємний аромат у постільній білизні. Насправді цей процес не такий складний.

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Пральники у найкращих готелях світу дійсно володіють певними хитрощами, які допомагають досягти бажаного результату, згідно з pixelinform. Щоб зберегти постільну білизну в ідеальному стані, необхідно виконати три важливі кроки.

Після прання витягніть постільну білизну з пральної машини негайно. Для сушіння варто обрати тепле приміщення, оскільки при низькій температурі може зникнути аромат від мийного засобу.

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Перед зберіганням переконайтеся, що білизна повністю просохла, інакше може з'явитися неприємний запах. Перед застеленням ліжка розгладьте постільну білизну праскою. Це можна зробити прямо на ліжку. Цей прийом допоможе зберегти форму білизни на тривалий час.

Виконання цих простих кроків допоможе досягти вражаючої чистоти і приємного аромату у постільній білизні. Такі поради можуть бути корисними як для працівників готелів, так і для кожного, хто бажає зробити свою домашню атмосферу більш затишною і охайною.

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